В Рязани женщину оштрафовали на 120 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев в обмен на ремонт

В Рязани вынесен судебный приговор по делу о нарушении правил миграционного учета. Октябрьский районный суд признал местную жительницу виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, которые вместо реального проживания помогали ей делать ремонт в квартире.

Как установило следствие, в период с июня по декабрь 2025 года рязанка 1955 года рождения совершила четыре эпизода преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Женщина оформляла регистрацию по месту своего жительства гражданам Республики Узбекистан, при этом реально предоставлять им жилое помещение для проживания она не собиралась.

Своеобразной «оплатой» за такую услугу стал бесплатный труд мигрантов: иностранцы помогали хозяйке квартиры с проведением ремонтных работ. Подобные схемы, по данным следствия, лишили сотрудников управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области возможности осуществлять законный контроль за местами пребывания и передвижением иностранных граждан на территории региона.

В ходе судебного заседания, состоявшегося 20 августа 2026 года, подсудимая полностью признала свою вину и согласилась с предъявленным ей обвинением. Изучив материалы дела, Октябрьский районный суд г. Рязани признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в суде апелляционной инстанции.