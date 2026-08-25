рубли, бухгалтерия
Image by Дарья Яковлева from Pixabay
Происшествия

В Рязани женщину оштрафовали на 120 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев в обмен на ремонт

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани вынесен судебный приговор по делу о нарушении правил миграционного учета. Октябрьский районный суд признал местную жительницу виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, которые вместо реального проживания помогали ей делать ремонт в квартире.

Как установило следствие, в период с июня по декабрь 2025 года рязанка 1955 года рождения совершила четыре эпизода преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Женщина оформляла регистрацию по месту своего жительства гражданам Республики Узбекистан, при этом реально предоставлять им жилое помещение для проживания она не собиралась.

Своеобразной «оплатой» за такую услугу стал бесплатный труд мигрантов: иностранцы помогали хозяйке квартиры с проведением ремонтных работ. Подобные схемы, по данным следствия, лишили сотрудников управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области возможности осуществлять законный контроль за местами пребывания и передвижением иностранных граждан на территории региона.

В ходе судебного заседания, состоявшегося 20 августа 2026 года, подсудимая полностью признала свою вину и согласилась с предъявленным ей обвинением. Изучив материалы дела, Октябрьский районный суд г. Рязани признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в суде апелляционной инстанции.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Гороскоп на среду, 26 августа, для всех знаков зодиака
Следующая статья
ФК «Рязань» выбил тамбовский «Спартак» из FONBET Кубка России

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали склад Ozon в Оренбурге

Несколько БПЛА были уничтожены над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. В результате падения обломков начался пожар на складе компании Ozon, из здания эвакуированы 300 сотрудников.
Общество

Названы шесть рязанских школ с низкими образовательными результатами

Для отстающих образовательных учреждений выбрали кураторов.
Новости России

Полковник раскрыл, откуда дроны ВСУ атаковали Ozon в Махачкале и объяснил смену тактики противника

В Кумторкалинском районе Махачкалы в результате падения обломков БПЛА на территории склада начался крупный пожар.
Новости кино и ТВ

Скончался актер сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Валерий Степанов

Артист ушел из жизни внезапно, а его коллегам теперь предстоит в экстренном порядке собирать средства на похороны, так как у покойного не осталось близких родственников.
Происшествия

Два человека погибли при опрокидывании «Шевроле Нива» в Касимовском округе

В результате съезда автомобиля в кювет и последующего опрокидывания погибли два человека. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Темы
Новости мира

«Королева кантри» Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет

Американская певица и актриса Долли Партон, известная во всем мире как «королева кантри», ушла из жизни в возрасте 80 лет. О кончине легендарной артистки сообщил ее племянник Брайан Сивер
Спорт

ФК «Рязань» выбил тамбовский «Спартак» из FONBET Кубка России

Основное время встречи завершилось боевой ничьей 1:1, а судьба путевки в следующий этап решилась в нервной серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов, где удача и мастерство оказались на стороне хозяев поля.
Интересное

Гороскоп на среду, 26 августа, для всех знаков зодиака

Звёзды советуют быть внимательными к своему внутреннему состоянию, не поддаваться на провокации и находить баланс между работой и личной жизнью.
Общество

В Рязани усилят рейды у ТЦ «Ёж», «Малина» и на Почтовой

Глава администрации Рязани Борис Ясинский отчитался о результатах работы комиссии по делам несовершеннолетних за первое полугодие 2026 года. Мэр отметил положительную динамику в социальной работе с семьями.
Новости России

При пожаре на Амурском ГХК погибли 3 человека, 146 получили травмы

Среди погибших двое граждан КНР и один гражданин России, все они являлись сотрудниками подрядных организаций. Из числа пострадавших 24 человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения города Свободный.
Общество

В рязанском Лесопарке 29 августа ограничат доступ к велодорожке и спорткомплексу «Под мостом»

29 августа доступ к популярным зонам отдыха будет ограничен в связи с проведением спортивных и культурных событий.
Новости России

SHAMAN поделился принципами воспитания дочери и планами на День знаний

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своем подходе к воспитанию дочери и поделился планами на предстоящий учебный год.
Общество

Павел Малков перенес прямой эфир с жителями региона на 27 августа

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об изменении графика своего прямого эфира с жителями региона. Новая дата онлайн-встречи назначена на четверг, 27 августа.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье