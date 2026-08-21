В Рязанской области полиция изъяла из оборота более 2 кг растительных наркотиков

За прошедшие сутки в рамках плановых антинаркотических мероприятий сотрудники рязанской полиции пресекли три факта незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. Общий вес изъятых запрещенных веществ превысил два килограмма — точная масса составила 2 150 граммов.

В Ряжском районе стражи порядка задержали местного жителя 1985 года рождения. При личном досмотре у него обнаружили полиэтиленовый сверток с марихуаной (303 грамма) и емкость с гашишным маслом (24 грамма).

В Скопинском районе оперативники отработали две адресные заявки. В деревне Рановка в надворных постройках домовладения 46-летнего мужчины была найдена высушенная конопля общей массой 1 208 граммов. В поселке Зеленый Милославского округа полицейские изъяли еще 615 граммов каннабиса у 45-летнего гражданина, который, по данным следствия, выращивал на приусадебном участке более 60 кустов для последующего изготовления «травки».

В отношении двух фигурантов возбуждены дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение и переработка), что грозит им лишением свободы на срок до 10 лет. Третьему нарушителю инкриминируют ч. 1 ст. 231 УК РФ (культивирование в крупном размере).