Фото Правительства Рязанской области
Экология, природа, животные

Рязанский Экосовет оценил промежуточные итоги модернизации ЦПКиО

Олеся Чугунова
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В Рязанской областной библиотеке им. Горького прошло очередное заседание Общественного экологического совета Рязанской области. Мероприятие провел руководитель совета, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. В работе принял участие первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков.

В обсуждении актуальных вопросов благоустройства Центрального парка культуры и отдыха в г. Рязани приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Рязанской области Сергей Аноприенко, председатель Комитета Рязанской областной Думы по экологии и природопользованию Александр Репников, министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, министр природопользования региона Александр Новиков, председатель Рязанской региональной общественной организации «Регион для жизни» Дарья Клевцова, представители ряда других профильных общественных организаций, экоактивисты.

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков подчеркнул важность деятельности регионального Экосовета.

«Вы выезжаете на объекты с целью мониторинга, взаимодействуете с различными организациями, структурами. Обратная связь от граждан оперативно поступает, а для Правительства Рязанской области это очень ценно. Для нас важны заключения и рекомендации, которые дает Экосовет как консультативно-совещательный орган, а также мнение самих рязанцев. Главный принцип нашего подхода к благоустройству заключен в том, чтобы все решения принимались непосредственно с участием людей», – подчеркнул он.

Председатель Общественного экологического совета Рязанской области, глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов акцентировал внимание на всестороннем контроле за ходом реализации инвестиционного проекта по благоустройству рязанского ЦПКиО, направленного на создание современного рекреационного пространства. По его словам, осуществляется мониторинг всех этапов модернизации территории.

«Мониторинговая группа не только регулярно совершает выходы в парк, но и изучает всю соответствующую документацию, привлекая экспертное сообщество, активистов. Главное – мы командно работаем ради общественного блага», – сказал он.

Члены Экосовета Рязанской области 5 октября также совершили очередной выездной рейд в ЦПКиО. Представитель Администрации г. Рязани Мария Гермони пояснила, что в настоящее время высажено порядка 2000 новых деревьев и кустарников различных пород. При посадке учтены все соответствующие требования, выбраны те виды растений, которые подходят под климатические условия региона. Кроме того, ликвидированы старые и сухие деревья. Экосовет также направил в городскую администрацию рекомендации по уходу за пересаженными деревьями.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко прокомментировал:

«Сегодня мы осмотрели объект, который важен и для самих жителей Рязани, и если рассматривать его с точки зрения повышения туристической привлекательности региона. Увидели, как идут работы по благоустройству. Самое главное, что есть на сегодня – значительно снизилось количество обращений по сравнению с тем, сколько их поступало еще на этапе проектирования. Это говорит о том, что налажен открытый диалог с обществом. За это огромные слова благодарности Экологическому совету».

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