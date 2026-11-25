Подготовка к Новому году часто превращается в изматывающую гонку за идеальной фигурой, которая заканчивается срывами и чувством вины. Однако астролог Анастасия Грохотова уверена: чтобы прийти в форму без стресса и не бросить начатое на полпути, важно учитывать природные особенности своего знака зодиака. Москва 24 поделилась гидом, который поможет превратить заботу о теле в осознанный и приятный процесс.

Овен

Представителям этого огня знака сейчас благоприятствует Сатурн, дающий силу для собранности. Однако соседство с Нептуном может размывать фокус, если цели сформулированы слишком абстрактно. Овнам необходима конкретная стратегия: расписать дни тренировок и выбрать два-три четких изменения в рационе, которых нужно придерживаться до конца декабря. Чем конкретнее задача, тем быстрее будет виден результат.

Телец

Тельцам категорически не рекомендуется кардинально ломать свои гастрономические привычки. Секрет успеха для этого знака — в мягких корректировках, которые не лишают радости от еды. Достаточно сократить вечерние перекусы, немного уменьшить порции или найти более легкие альтернативы любимым блюдам. Новые правила должны органично вписаться в привычный ритм жизни.

Близнецы

Рутина — главный враг Близнецов. Чтобы не заскучать на пути к цели, им жизненно необходимо разнообразие. Астролог советует добавить спонтанности: попробовать новый вид активности, парковать машину чуть дальше от офиса или выходить на одну остановку раньше и проходить этот путь пешком. Такой игровой подход поможет поддерживать интерес к процессу.

Рак

Ракам в преддверии праздников как никогда важна эмоциональная и практическая поддержка близких. Совместные прогулки и изменение семейного меню даются этому знаку гораздо легче в компании. При этом астролог предупреждает: влияние Юпитера и Марса может временно усиливать аппетит, поэтому Ракам стоит осознанно следить за размером порций и не поддаваться импульсу взять добавку.

Лев

Для Львов мощнейшим мотиватором является видимый прогресс. Первые комплименты, ощущение, что одежда сидит свободнее, мгновенно подпитывают их желание продолжать. Сейчас, под влиянием Юпитера, Львам проще обычного позволить себе лишнее, но природа щедро одарила их запасом энергии. Лучшая стратегия для них — сделать ставку на активное движение: танцы, бассейн или динамичный фитнес.

Дева

В конце ноября в знак Девы переходит Марс, что дает мощный импульс для возвращения к режиму. Девы лучше всего реагируют на порядок и факты. Им полезно вести своеобразный «астрологический трекер»: фиксировать количество тренировок, отслеживать изменения в весах или объемах. Для этого знака сухие цифры и видимый прогресс мотивируют гораздо сильнее, чем громкие обещания.

Весы

Весам гораздо легче заниматься собой в дуэте. Наличие партнера, с которым можно делиться маленькими победами, не дает потерять интерес. Отличным стимулом станет желание блистать в любимом наряде на новогодней вечеринке. Однако астролог предупреждает об осторожности в последние дни декабря: квадрат Венеры и Юпитера сулит множество гастрономических соблазнов. Главное — не потерять чувство меры и сохранить то, что было достигнуто за предыдущие недели.

Скорпион

Для Скорпионов ключ к успеху лежит в рутине. Регулярное питание, домашняя еда вместо перекусов на бегу и строгий режим дня. Сатурн сейчас благоприятствует формированию полезных привычек. Да, иногда захочется сделать себе поблажку или пропустить занятие, но именно эти небольшие, но ежедневные усилия шаг за шагом приведут к желаемой трансформации.

Стрелец

Просто «сбросить пару килограммов» для Стрельца — слишком скучная и неамбициозная задача. Этому знаку нужна большая цель, которая зажигает огонь внутри: побить личный рекорд, освоить новый сложный элемент или устроить себе месячный спортивный марафон. Новолуние 9 декабря станет идеальным моментом, чтобы оценить первые успехи и поставить новую дерзкую цель на оставшиеся до праздника три недели.

Козерог

Козерогам тоже нужна четкая цель, но вот жесткое расписание на каждый день может сыграть злую шутку. Под влиянием Урана планы часто рушатся: утром задумано одно, а к вечеру реальность вносит свои коррективы. Астролог советует проявить гибкость. Например, готовить полезные блюда на несколько дней вперед, чтобы даже после позднего возвращения с работы дома ждал здоровый ужин, а не фастфуд.

Водолей

Водолеям не стоит зацикливаться только на новогоднем дедлайне. Плутон, проходящий по их знаку, пробуждает желание глубоких, фундаментальных изменений. Лучше поставить глобальную цель на несколько месяцев вперед, а до праздника начать с небольших шагов: пересмотреть рацион, сократить количество сладкого и добавить больше активности. Первые результаты станут мощным топливом для дальнейшего пути.

Рыбы

Рыбам астролог настоятельно рекомендует отказаться от крайностей. Жесткие диеты и голодание в погоне за быстрым результатом не только неэффективны, но и опасны. Сатурн и Нептун сейчас могут негативно влиять на запасы жизненной энергии этого знака. Важно полноценно питаться, следить за размером порций, давать себе время на отдых и не переоценивать физические возможности. Только в ресурсном состоянии лишний вес будет уходить гармонично.