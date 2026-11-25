Рязанская епархия с прискорбием сообщила о скоропостижной кончине клирика, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы села Солнечное Михайловского округа иерея Александра Борисова. Священнослужитель ушел из жизни 25 ноября 2026 года, не дожив совсем немного до своего 50-летия.

Будущий пастырь родился 14 июня 1977 года в городе Сокольники Тульской области. Особую духовную связь он обрел с рязанской землей еще в юности: Таинство Крещения Александр принял в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Маково, с которым его на всю жизнь соединила крепкая духовная нить. Именно здесь, в Маково, он начал свое первое церковное послушание в качестве алтарника — еще до принятия священного сана.

Осознанный выбор духовного пути привел его в Рязанскую православную духовную семинарию, где он получил богословское образование и подготовку к пастырскому служению.

В 2013 году Александр был рукоположен в сан диакона. Первые шаги в священнослужении он совершал в рязанском храме «Всех скорбящих Радость», а затем продолжил служение в качестве клирика Екатерининского храма в Рязани.

Важной вехой в его жизни стала иерейская хиротония, совершенная в 2015 году. С этого момента начался новый этап его пастырского пути.

С 2016 года жизнь отца Александра была неразрывно связана с Михайловской землей. Он был назначен настоятелем Иверского храма в поселке Октябрьский, где с любовью и вниманием окормлял прихожан, заботясь о благолепии и духовном благоустройстве вверенной ему святыни. За десять лет служения он стал для многих местных жителей настоящим духовным наставником.

В 2026 году указом митрополита Рязанского и Михайловского Никодима отец Александр был призван на новое послушание — стать настоятелем древнего Покровского храма в селе Солнечное. Этот храм имеет особую духовную историю: он связан с подвигом одного из новомучеников Российских — святого Гавриила Масленникова. Именно здесь, на этом святом месте, завершился земной путь отца Александра.

Прихожане вспоминают батюшку как человека глубокой веры, искренней доброты и тихого смирения. Он умел находить нужные слова для каждого, кто приходил к нему за советом, утешением или молитвой. Его пастырское участие оставляло светлый след в душах людей.

Митрополит Рязанский и Михайловский Никодим выразил глубокие соболезнования родным, близким и духовным чадам отца Александра. Архипастырь отметил, что скоропостижная кончина священнослужителя стала тяжелой утратой для всех, кто его знал, и вознес молитвы об упокоении новопреставленного пастыря в селениях праведных.

О времени и месте отпевания будет сообщено дополнительно.