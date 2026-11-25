Из-за неблагоприятных погодных условий в Рязанской области шесть пассажирских поездов будут отправлены с задержкой. Об этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

В связи со сложной погодной обстановкой время отправления следующих составов было скорректировано:

Поезд № 4 Москва – Кисловодск отправится не ранее 12:00 вместо 08:17;

Поезд № 240 Москва – Воронеж отправится не ранее 12:30 вместо 08:09;

Поезд № 12 Москва – Анапа отправится не ранее 17:00 вместо 10:50;

Поезд № 239 Воронеж – Москва отправится не ранее 20:30 вместо 16:11;

Поезд № 238 Москва – Воронеж отправится не ранее 19:00 вместо 16:49;

Поезд № 131 Москва – Орск отправится не ранее 19:00 вместо 15:00.

Все люди, купившие билеты на указанные поезда, получат СМС-уведомления с актуальным временем отправления.