Поступать в российские вузы без вступительных испытаний смогут только победители школьных олимпиад. Призёрам вместо этой льготы предложат засчитывать 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. Такие поправки 25 ноября рассмотрит Госдума, сообщила председатель комитета по просвещению Ирина Белых.

Изменения затронут участников олимпиад, которые будут проводиться начиная с 2026/27 учебного года. Результаты соревнований, полученные в 10-м и 11-м классах, смогут давать преимущества при поступлении.

Как пояснила Ирина Белых, победители сохранят право поступать без вступительных испытаний на направления бакалавриата и специалитета, соответствующие профилю олимпиады. Призёры смогут рассчитывать на максимальный результат ЕГЭ по соответствующему предмету либо на приравнивание к успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания.

Новые условия не должны лишить ранее полученных льгот участников олимпиад прошлых лет. Для победителей и призёров соревнований, проведённых до окончания 2025/26 учебного года включительно, предложено сохранить прежний порядок поступления в течение четырёх лет после года проведения олимпиады.

Почему предлагают изменить правила

По словам Белых, в Госдуму поступало много обращений от выпускников, которые набрали максимальные баллы ЕГЭ, но не смогли попасть на бюджетные места из-за большого количества олимпиадников.

Проблема обострилась после приёмной кампании 2026 года. По данным Минобрнауки, на отдельных направлениях подготовки победители и призёры олимпиад заняли все бюджетные места.

Дополнительные вопросы вызвала организация самих соревнований. Как ранее сообщал SHOT, вокруг перечневых олимпиад сформировался теневой рынок готовых ответов и помощи в прохождении заданий. Стоимость таких услуг, по информации Telegram-канала, доходила до 300 тысяч рублей.

О предложенных поправках сообщило издание «Интерфакс». Подробности инициативы опубликованы и на сайте «Единой России».