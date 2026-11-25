Вечером 23 ноября стало известно о задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Руководил регионом он с 2019 года. До этого в биографии чиновника значилась работа в Рязанской области и в Чувашии, в федеральный ведомствах и структурах. К примеру, Чибис занимал пост замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Задержание действующего или бывшего главы региона — случай далеко не первый. За последние годы сразу несколько губернаторов оказались в СИЗО и колониях. Наступающий 2027 год в заключении встретят несколько глав регионов.

Андрей Чибис: что вменяют

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали в Москве прямо у трапа самолёта. В столицу он прилетел в рабочую командировку. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Чибис проходит в числе подозреваемых по делу о хищении бюджетных средств Минстроя на сумму свыше 39 млн рублей, растрате более 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также о незаконных валютных операциях .

25 ноября Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Чибиса под арест на два месяца, до 23 января 2027 года. Сам Чибис, по словам адвоката, вину не признаёт.

Андрей Чибис, фото пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Фургал: 25 лет заключения и утрата доверия

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к организации убийств в нулевые годы. Его задержали и арестовали в июле 2020 года. Обвинение предъявили несколько месяцев спустя, после чего Фургала этапировали в Москву.

В декабре 2025 года Фургалу вынесли ещё один приговор по делу о хищении активов. С учётом первого срока бывший губернатор получил 25 лет лишения свободы.

Пост губернатора Хабаровского края Фургал занимал с 28 сентября 2018 года по 20 июля 2020-го. Его полномочия были прекращены в связи с утратой доверия. Соответствующий указ тогда подписал президент России Владимир Путин.

Белозерцев: 12 лет и 450 млн штрафа

В конце января 2024 года бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима за получение взятки и незаконное хранение оружия. Также суд назначил ему штраф размером 450 млн рублей.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан 21 марта. При обыске у него обнаружили около 500 млн рублей наличными.

В отставку Белозерцев также отправился по решению Путина об утрате доверия. Главой Пензенской области Белозерцев был с мая 2015 года.

Смирнов: 14 лет и 400 млн штрафа

В апреле 2026 года экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей по делу о получении взяток. Также суд постановил конфисковать у него имущество более чем на 20 млн рублей.

Задержали Смирнова в апреле 2025 года. В мае 2024 года он стал врио губернатора Курской области, в сентябре того же года возглавил регион после выборов. В декабре 2024-го Смирнова отправили в отставку.

Любимов: обвинение на 270 млн

В январе 2026 года экс-губернатора Рязанской области и экс-сенатора Николая Любимова по делу о коррупции на общую сумму более 270 млн рублей. Приговора по этому делу пока не было.

В середине декабря 2024 года Любимов сложил с себя сенаторские полномочия и почти сразу после этого был взят под стражу по делу о взятке в особо крупном размере, сумму тогда не называли. По версии следствия, ему платили деньгами и имуществом за покровительство и содействие именно как губернатору.

Возглавлял Рязанскую область Любимов с 2017 по 2022 год, а родился и работал до назначения в Рязань в Калуге. Приговор по коррупционному делу Николая Любимова пока не вынесен.

Фото из телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы

Егоров: арест и имущество на 130 млн

24 июля 2025 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали экс-главу Тамбовской области Максима Егорова. На следующий день его отправили в СИЗО. В декабре 2025 года стало известно, что арестовано имущество Егорова и его семьи на 130 млн рублей.

Губернатором региона он был с сентября 2022 года (врио — с октября 2021-го) по ноябрь 2024-го. Егоров покинул должность, заявив, что «руководство страны ставит другие задачи на федеральном уровне». Приговор Егорову пока не вынесен.