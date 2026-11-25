В рамках проекта «Крепкая семья» и в преддверии Дня матери состоялся муниципальный этап регионального конкурса «Мама — сердце семьи». Участие в нём приняли мамы, чьё творчество и личный пример убедительно демонстрируют, сколь велика роль материнства в сохранении культурного наследия.

В номинации «Творческая семья» победу одержала семья Кармановых — их история стала ярким примером преемственности традиций и высокого исполнительского мастерства.

Людмила Александровна, мама семейства, преподаёт в МБУДО «ДШИ №1» и руководит детским фольклорным ансамблем «Шёлковая ленточка» и фольклорным ансамблем «Беседа». Её воспитанницы не раз становились лауреатами конкурсов различного уровня, а коллектив «Шёлковая ленточка» завоевал Гран-при Всероссийского конкурса «Душа России в песнях Урала» в Екатеринбурге.

Творческие способности унаследовали и дочери. Старшая, Анастасия, — художница и создательница авторского бренда традиционных головных уборов и украшений «Ковыль». Средняя, Виолетта, с отличием окончила ТМК им. Мусоргского, сейчас с отличием учится в РАМ им. Гнесиных и пишет собственные песни, органично соединяя народные тексты и музыкальные инструменты. Младшая, Велеслава, — солистка ансамбля «Шёлковая ленточка», лауреат областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов.

Активную поддержку творческим начинаниям родных оказывает глава семьи Иван Юрьевич, он помогает с организацией выступлений и гастрольных поездок.