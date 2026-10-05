Спорт

Спиннинговый рыбатлон в Рязани собрал рекордные 70 участников

Олеся Чугунова
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В воскресенье, 4 октября, на Рюминском пруду в Рязани, на пирсах стадиона ЦСК, прошёл ежегодный чемпионат по спиннинговому рыбатлону. Несмотря на то что рыбатлоны на этом водоёме проводятся регулярно, именно спиннинговый формат был опробован здесь впервые. И сразу же установил рекорд посещаемости. На старт вышли 70 человек, что почти на 20 участников больше, чем на предыдущих соревнованиях.

Клёв в этот день оказался не самым щедрым, однако окуни и плотва всё же порадовали многих рыболовов. Главным героем прохладного дня стал житель Коломны Ярослав Егоршин. Он справился с двумя рыбами и беговыми кругами по стадиону за 24 минуты 15 секунд. Второе место занял рязанец Евгений Остроумов, который признался, что две недели подряд каждые выходные тренировался именно здесь. Бронза досталась москвичу Александру Савкину. Сенсаций не произошло — все три призёра являются опытными рыбатлонистами.

Среди девушек лучшей стала Ирина Мефодина, занявшая седьмое место среди всех 70 стартовавших. Среди детей призёров определил только штрафной круг, а самым быстрым оказался Роман Хатунцев. Призов, по традиции, было множество: более 35 человек получили подарки — от эхолота «Практик» и спиннинга до Яндекс-станции Миди.

На этом 16-й сезон рыбатлона в Рязани завершён. Однако уже 18 октября в Ростовской области, в Природном парке «Киммерия», всех желающих ждут на 3-м поплавочном рыбатлоне в этом южном регионе страны. Подробности и регистрация участников доступны в группе ВК.

Соревнования проводятся при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федеральной программы «Спорт России».

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