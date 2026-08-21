Шопинг или скандал из-за бюджета? Гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 22 и 23 августа

Выходные 22 и 23 августа обещают быть насыщенными и контрастными. Для кого-то эти дни станут временем идеального шопинга и радости от обновок, а для других могут обернуться крупными семейными ссорами из-за стремительно пустеющего бюджета. Астрологи составили подробный прогноз для всех знаков зодиака и рассказали, как пережить эти дни без потерь.

Общая энергетика выходных: время брать ответственность

Звезды настоятельно советуют в эти дни занимать активную жизненную позицию и брать на себя ответственность за происходящее. Главный девиз уикенда — держать свое слово. Если вы что-то пообещали, обязательно выполните, а также постарайтесь совершить хотя бы один бескорыстный добрый поступок.

Астрологи предупреждают о возможных необычных эмоциональных всплесках и резких сменах настроения. Главный враг этих выходных — импульсивность. Не поддавайтесь сиюминутным порывам, иначе последствия могут оказаться крайне неприятными. Старайтесь сдерживать эмоции, чтобы избежать конфликтов на ровном месте.

Овен

Овны могут столкнуться с повышенной чувствительностью и острой потребностью во внимании. Не ждите, пока близкие догадаются сами — скажите о своих чувствах прямо. Захочется кардинальных перемен, но звезды советуют начинать с малого: поход в салон красоты или покупка долгожданной вещи отлично поднимут настроение. От рутины спасет творчество.

Предостережение: Не пытайтесь самоутвердиться за счет партнера, это гарантированно приведет к ссоре. С важными решениями пока лучше повременить.

Телец

Вам жизненно необходимы уединение и покой. Найдите время для себя: бассейн, йога или просмотр давно отложенного фильма обеспечат мощную перезагрузку. В общении с родными возможны недопонимания — обсуждайте всё начистоту.

Совет: Обращайте внимание на случайные знаки и совпадения — вселенная будет давать важные подсказки через окружающих людей.

Близнецы

Дела могут пойти совершенно не по плану. Не сопротивляйтесь — просто отпустите ситуацию и доверьтесь течению. Возможны отмены или переносы поездок. Зато это отличное время для выхода в свет: новые знакомства отвлекут от будней. Друзья могут попросить о помощи.

Совет: Вернитесь к своим старым, заброшенным идеям — именно сейчас у них есть шанс воплотиться в жизнь.

Рак

Общественная жизнь Раков закипит: предложений будет столько, что придется выбирать. Проведите выходные ярко, а рутинные дела отложите.

Предостережение: Не будьте слишком откровенны с малознакомыми людьми и избегайте лишних трат. Импульсивные покупки в эти дни могут привести к глубокому сожалению.

Лев

Львов потянет на философию и размышления об истинных желаниях. Лучшим лекарством от экзистенциальных вопросов станет время с семьей: выезд на природу, базу отдыха или пляж создаст нужную душевную атмосферу.

Предостережение: Дальние поездки принесут только разочарование. Также возможно появление людей из прошлого — подумайте, какой кармический урок они несут.

Дева

На вас может навалиться гора срочных дел, что создаст сильное напряжение. Расставьте приоритеты и не стесняйтесь просить близких о помощи. Выходные идеально подходят для примирения с теми, с кем вы в ссоре. Обязательно уделите время себе: спа, массаж или шопинг.

Совет: Ваша интуиция сейчас на пике. Обращайте внимание на сны и внезапные предчувствия — они подскажут верные ответы.

Весы

Вас ждут невероятно насыщенные выходные: море общения, впечатлений и новых знакомств. Одиноким Весам звезды сулят приятный романтический сюрприз. Тем, кто в паре, стоит удивить партнера походом в новый ресторан или поездкой за город.

Предостережение: Присмотритесь к своему окружению — кто-то из «друзей» может распускать за вашей спиной неприятные слухи.

Скорпион

Звезды призывают Скорпионов сосредоточиться на здоровом образе жизни: фитнес, приготовление полезного ужина или приглашение гостей. Отличным решением станет занятие благотворительностью. Домашние дела лучше не делать в одиночку — привлеките детей, это превратит уборку в веселую игру.

Совет: Не реагируйте слишком эмоционально на мелочи, вовремя переключайте внимание на приятное.

Стрелец

Стрельцов окутает атмосфера романтики. Партнер может сделать сюрприз, который запомнится надолго, а одиноких представителей знака ждут комплименты и всеобщее внимание. Займитесь творчеством: танцы, живопись или вокал помогут раскрыть потенциал.

Совет: Отпустите тревоги, выходные пройдут легко и беззаботно, если вы позволите себе просто радоваться моменту.

Козерог

У Козерогов отлично пойдут дела, связанные с недвижимостью и ремонтом. Можно заняться дизайном интерьера или купить приятные мелочи для уюта. Обязательно устройте теплый семейный ужин.

Предостережение: Будьте внимательны к деталям, чтобы не допустить ошибок, и отбросьте излишнюю подозрительность к близким — она может привести к незаслуженным обидам.

Водолей

Вас ждет экстремально активный уикенд: поездки, неотложные дела и суета. Расслабиться не получится, поэтому будьте предельно внимательны — следите за ключами и документами. Заводите новые контакты.

Совет: Поговорите с партнером по душам — это выведет ваши отношения на новый уровень. Как и у Львов, возможно внезапное появление человека из прошлого.

Рыбы

Рыбам звезды категорически не советуют принимать финансовые решения в одиночку. Обсуждайте любые крупные покупки с близкими, иначе высок риск серьезных конфликтов из-за бюджета.

Предостережение: Следите за аппетитом — есть риск переедания. Уделите время старшим родственникам. И главное: не критикуйте и не осуждайте окружающих, к вашему мнению всё равно не прислушаются, а вот отношения испортятся надолго.

По материалам 7дней.ru