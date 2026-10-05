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Происшествия

Рязанцу грозит до 3 лет тюрьмы за повторное пьяное вождение после лишения прав

Анастасия Мериакри
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Прокуратура Кораблинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

По данным предварительного следствия, история правонарушений обвиняемого началась в апреле 2026 года. Тогда инспекторы ГИБДД остановили мужчину за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда он был лишен водительских прав сроком на полтора года.

Однако вынесенное постановление не стало для кораблинца уроком. Спустя всего четыре месяца, в августе того же года, мужчина вновь сел за руль в состоянии опьянения. Его противоправные действия были оперативно пресечены сотрудниками полиции в ходе проверки документов на дороге.

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Кораблинский районный суд, который и вынесет окончательный приговор.

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