В Рязани врачи выполнили органосохраняющую операцию при полном пролапсе гениталий

Врачи Городской клинической больницы №11 в Рязани выполнили сложную органосохраняющую операцию пациентке репродуктивного возраста, страдающей полным пролапсом (опущением) гениталий.

Хирургическое вмешательство носило комбинированный характер. Для достижения максимального эффекта хирурги использовали сочетание сетчатого имплантата и собственных тканей пациентки. Такой деликатный подход позволил не только полностью восстановить анатомию, но и сохранить репродуктивную функцию и нормальную работу органов малого таза.

Как отмечает врач акушер-гинеколог ГКБ №11, главный гинеколог Рязанской области, кандидат медицинских наук Инна Васина, современная медицина требует отказа от шаблонных решений.

«Индивидуальный подход к каждой пациентке позволил разработать собственные методики и способы коррекции данной патологии — на них получены патенты. Это дает возможность выбирать способ операции под конкретный случай и сохранять анатомию и функцию органов», — подчеркнула эксперт.

Внедрение таких авторских разработок означает, что жительницы Рязанской области могут получить медицинскую помощь федерального уровня, не покидая родной регион. Более того, благодаря уникальному опыту рязанских специалистов, в больницу №11 все чаще обращаются пациентки из других субъектов РФ, где подобные методики еще не применяются или недостаточно отработаны.

Помимо лечения пролапса, гинекологическое отделение ГКБ №11 выполняет весь спектр оперативных вмешательств. В том числе проводится высокотехнологичная лапароскопическая помощь при миомах и кистах яичников больших размеров с обязательным сохранением здоровых тканей, что гарантирует женщинам возможность вести полноценную жизнь.