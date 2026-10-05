Дожди, туман и порывистый ветер ожидаются в Рязанской области 6 октября

Рязанскую область 6 октября ожидает пасмурный день с осадками и заметным усилением ветра. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.

В ночные часы и рано утром над регионом сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой, а в отдельных районах умеренный дождь. Особую осторожность синоптики рекомендуют проявить водителям: в ночные и утренние часы местами возможен туман, который существенно снизит видимость на дорогах.

Температурный фон ночью составит от +4°С до +9°С. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3–8 метров в секунду.

Днем характер погоды существенно не изменится: небо останется преимущественно затянутым облаками, местами возможны слабые дожди. Однако ветер заметно активизируется: его скорость достигнет 5–10 метров в секунду, а в отдельных порывах будет достигать 15 метров в секунду. Несмотря на ветер и осадки, воздух прогреется до комфортных от +11°С до +16°С.