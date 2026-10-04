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Происшествия

В Рязанской области объявлена беспилотная опасность

Анастасия Мериакри
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Сигнал о введении режима беспилотной опасности на территории Рязанской области объявлен в 22:42 4 октября. Власти и профильные ведомства настоятельно призывают граждан проявлять максимальную бдительность и строго соблюдать меры личной безопасности.

Жителям региона категорически не рекомендуется находиться на открытых участках местности, а также подходить к окнам и балконам.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать об этом в экстренные службы по единому номеру 112.

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