Ретроградная Венера перевернет жизнь четырех знаков зодиака начиная с 3 октября

Осень 2026 года обещает стать настоящим эмоциональным триллером для многих представителей зодиакального круга. С 3 октября по 14 ноября Венера, планета, отвечающая за любовь, ценности, финансы и межличностные связи, развернется в ретроградном движении. Этот период заставит многих сорвать маски, проверить союзы на прочность и, возможно, кардинально сменить жизненные ориентиры.

Астролог Мария Романова предупреждает, что нас ожидает один из самых глубоких и трансформирующих циклов текущего года. В западной астрологии Венера в знаке Скорпиона находится в положении изгнания, а это значит, что время легкого флирта и глянцевой романтики закончилось. Наступает этап погружения в теневые аспекты нашей личности, где на поверхность всплывают скрытые мотивы, подавленные обиды, ревность и финансовые тайны.

Две фазы ретроградного цикла

Астрологический сценарий этого периода четко делится на два этапа, каждый из которых несет свои вызовы.

Первая фаза (с 3 по 25 октября): Венера в Скорпионе

В эти недели интуиция обострится до предела. Все, что вы годами пытались спрятать даже от самих себя, выйдет наружу. Этот этап характеризуется эмоциональными качелями: от страстной одержимости до холодного отчуждения. Старые триггеры, связанные с предательством или недоверием, будут активированы, требуя немедленного решения.

Вторая фаза (с 25 октября по 14 ноября): Возвращение в Весы

После 25 октября Венера совершит ретроградный шаг назад, вернувшись в знак Весов. Градус драмы немного снизится, но его место займет ментальная усталость. Начнется мучительный внутренний аудит, заставляющий взвешивать отношения на предмет равноправия и баланса «брать-отдавать». Именно в этот период к нам массово вернутся люди из прошлого: бывшие возлюбленные, давние должники или бизнес-партнеры, с которыми так и не были расставлены все точки над «i».

Одновременно запустятся жесткие финансовые и договорные ревизии. Возможны задержки выплат, неожиданные банковские проверки и пересмотр условий контрактов или алиментных соглашений.

«Ситуацию обострит то, что любые тайны и скелеты в шкафу, которые годами замалчивались в личных или деловых союзах, сейчас внезапно вырвутся наружу и станут достоянием общественности», — подчеркивает Мария Романова.

Что можно и чего нельзя делать

Чтобы пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой, астрологи составили четкий свод правил.

Что НУЖНО делать:

Проводить психологическую «генеральную уборку». Это идеальное время для терапии, работы с психологом и проработки детских травм или деструктивных сценариев поведения. Пересматривать финансовые обязательства. Закрывайте старые долги, рефинансируйте кредиты и наводите порядок в совместных бюджетах. Передоговариваться. Если в существующих отношениях назрел кризис, сейчас лучшее время, чтобы сесть за стол переговоров и переписать «правила игры» (особенно после 25 октября). Возвращать вещи на свои места. Это касается не только возврата материальных долгов, но и завершения затянувшихся судебных или имущественных споров. Использовать «ретро-шарм». Если вы давно хотели возобновить творческий проект, перешить старое дорогое платье или вернуться к забытому хобби — действуйте смело.

Чего КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СТОИТ делать:

Вступать в новые браки или начинать серьезные романы. Чувства, вспыхнувшие сейчас, скорее всего, продиктованы иллюзиями. Когда Венера пойдет директно, морок рассеется, оставив после себя лишь разочарование. Делать пластические операции и радикальные бьюти-процедуры. Венера отвечает за красоту. На ретро-фазе, да еще и под влиянием Скорпиона, результат может вас напугать, а исправление ошибок обойдется слишком дорого. Инвестировать в новые крупные проекты и брать кредиты. Существует огромный риск не рассчитать силы, столкнуться со скрытыми условиями договора или откровенным мошенничеством. Покупать предметы роскоши и недвижимость. Спустя время вещь потеряет для вас ценность, либо в ней обнаружится скрытый дефект. Сжигать мосты на эмоциях. Из-за скорпионьей подозрительности в этот период очень легко наломать дров. Если вы твердо решили расстаться с партнером, подождите хотя бы до середины ноября, чтобы убедиться, что это не минутная вспышка гнева.

4 знака зодиака, которых ретро-Венера затронет сильнее всего

Хотя ретроградное движение влияет на всех, для четырех знаков этот период станет настоящим рубежом, требующим кардинальных решений.

Телец

Для вас это самый напряженный период. Венера является вашим управителем, а Скорпион — вашим противоположным знаком, отвечающим за сферу партнерства. Вашим личным и деловым отношениям предстоит пройти серьезный краш-test. Наружу выйдет все недовольство, которое вы долго копили ради иллюзии стабильности. Избежать серьезных разговоров не удастся. Итог будет одним из двух: либо вы выйдете на принципиально новый уровень доверия через этот кризис, либо окончательно поймете, что этот союз себя полностью исчерпал.

Лев

Ретроградная Венера нанесет удар по вашему сектору дома, семьи и корней. Возможны неожиданные конфликты с близкими родственниками, а также необходимость срочно решать затянувшиеся вопросы с недвижимостью или наследством. Вы можете почувствовать, что ваш привычный «тыл» перестал быть безопасным. Вместо того чтобы требовать к себе повышенного внимания и жалости, займитесь реставрацией семейных связей и наведением порядка в собственном жилище.

Весы

Вторая половина ретро-петли пройдет непосредственно в вашем знаке, но до этого Венера будет петлять по вашему 12-му дому тайн и подсознания. Для вас это время глубокого уединения и возвращения к старым, незажившим душевным ранам. Могут всплыть тайные романы, скрытые недоброжелатели или финансовые секреты. Вам придется учиться говорить твердое «нет» и жестко защищать свои личные границы, даже если это временно нарушит привычную для вас гармонию.

Скорпион

Вы — главный герой этого астрологического сезона. Венера разворачивается в ретроградное движение прямо в вашем знаке, заставляя вас полностью пересобрать свой имидж, самооценку и подачу себя миру. Вас может накрыть сильное, почти неконтролируемое желание изменить абсолютно всё: от прически до партнера, с которым вы вместе уже много лет. Направьте эту мощную энергию внутрь себя: трансформируйте свои комплексы в личную силу, но не допрашивайте партнеров с излишней настойчивостью.

По материалам 7дней.ru