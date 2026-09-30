Что нельзя делать 1 октября, народные приметы и запреты на Арину Шиповницу

Первого октября на Руси собирали шиповник. Ягоду раскладывали над входной дверью, зашивали в одеяла и прятали в сундуки. Считалось, что она защищает от порчи и сглаза. Праздник называли Арина Шиповница.

Первого октября православные вспоминают мучениц Ирину и Софию. На Руси эта дата получила название «Арина Шиповница». В это время наши пращуры традиционно собирали шиповник. В старину с первым октября было связано немало примет и обычаев.

Что нельзя делать 1 октября

В день Арины Шиповницы строго-настрого запрещалось спорить со старшими. Нельзя повышать на них голос и выяснять отношения. Тому, кто ослушается, в давние времена сулили одиночество и болезни.

Слова в этот день имели особый вес. Чтобы не растерять всех друзей, не стоит сквернословить. Особенно в лесах и у водоёмов. Наши пращуры не сомневались: так можно привлечь внимание нечисти. А если она прицепится к человеку, то и домой за ним увязаться может.

Дальше шли дела с людьми. В этот день лучше не вести никаких дел с малознакомыми людьми. Велика вероятность обмана. Тот, кто якобы желает вам добра, может использовать вас в собственных интересах.

Деньги в этот день требовали особой осторожности. Если не хотите остаться без средств к существованию, никому не давайте носить свою обувь. Тот, кто её примерит, заберёт себе вашу денежную удачу. Во всяком случае, так говорили на Руси.

Настроение тоже попадало под запрет. Несколько веков назад считалось, что первого октября нельзя грустить и вспоминать дурное. Так можно притянуть в свою жизнь новые неприятности.

Девицам на выданье в старину запрещали долго смотреться в зеркало. Согласно давним поверьям, так они рискуют лишиться молодости и красоты. Их приберёт к рукам нечисть.

И завершался список запретом на перемены. День не годится для серьёзных начинаний. Даже самые добрые дела могут обернуться потерями. Если планируете переезд или смену работы, стоит подождать хотя бы сутки. Иначе, как говорили, счастья год не увидите. А стрижка в этот день считалась особенно опасной. Наши предки верили, что вместе с волосами можно жизнь свою укоротить.

Что можно делать 1 октября

Начало октября — идеальное время для подготовки к зиме. Хозяюшки на Руси утепляли свои дома и проверяли тёплые вещи. Если требовалось привести в порядок одежду, они брались за дело.

На Арину Шиповницу хорошо заниматься уборкой. Наши пращуры считали, что в грязи и деньги не водятся. А чтобы привлечь в семью богатство, проводили особый ритуал. Протирали до блеска зеркало и раскладывали перед ним все купюры, которые только были в доме. Оставляли их там на сутки, а затем убирали в кошелёк. Если всё сделать правильно, то через месяц деньги в дом рекой потекут.

В этот день на Руси было принято собирать шиповник. Ягоду считали не только полезной и вкусной, но и эффективной для защиты от порчи и сглаза. Шиповник раскладывали над входной дверью, зашивали в одеяла, прятали в сундуки. Из него делали обереги. Носили в карманах как талисман.

Первого октября можно пригласить в гости родных и друзей. Дата подходит для общения и отдыха. Если соберёте за одним столом близких, угостите их пирогом. На Руси в это время готовили сладкую выпечку. Верили, что она принесёт удачу всем, кто её отведает.

Также в начале второго осеннего месяца у наших пращуров продолжались капустные вечёрки. Женщины всех возрастов собирались в избе и рубили капусту на зиму. А чтобы дело лучше спорилось, веселили друг дружку выдуманными историями и частушками.

Народные приметы на 1 октября

· Солнечная погода — осень будет тёплой, а зима мягкой.

· Пасмурно за окном — к концу месяца наступит настоящая зима.

· Ливень — к снежному ноябрю.

· Сильный туман — октябрь будет погожим.