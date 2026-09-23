Запреты и приметы 24 сентября на Федора-обдера

Двадцать четвёртого сентября на Руси заканчивали осенние работы. С грядок убирали последний лук. Ульи с пчёлами уносили в омшаник (тёплое помещение для зимовки). Говорили так: «Преподобная Федора — всякому делу аминь». Праздник называли Федориными вечерками. А ещё Федорой-обдерой — за то, что к этой поре обдирали грядки. Считалось, что день приносит в дом достаток и лад.

Церковь двадцать четвёртого сентября вспоминает преподобную Феодору Александрийскую. Она жила в конце V века. По преданию, Феодора жила в любви и согласии с мужем. Но один богатый горожанин захотел её соблазнить. Он подкупил сводню. Та уговорила Феодору, что ночной грех будто бы не считается грехом. Феодора изменила мужу.

Потом она сильно раскаялась и стала себя мучить. По совету игуменьи она тайно ушла в монастырь. Чтобы муж её не нашёл, переоделась в мужскую одежду. Жила в мужском монастыре под именем Феодор. После её смерти муж узнал о подвиге жены. Он тоже принял постриг в той же обители.

Что нельзя делать 24 сентября

Поднимать найденные вещи, особенно на перекрёстках или у порога, не советовали. Это сулило болезни и утраты. Большие дела тоже откладывали. Начинать новое и совершать крупные покупки не стоило. Считалось, что они обречены на провал. А раз день не подходил для перемен, то и проводили его в тишине.

Женщинам в этот день доставалось больше всех. Красить губы не рекомендовалось — это могло привести к болезням. Замужним не следовало прихорашиваться, чтобы не поссориться с мужем. А запачкать подол платья или юбки считалось совсем плохой приметой. По поверью, муж мог стать пьяницей.

Домашние дела тоже требовали осторожности. Осколки разбитой посуды не собирали, чтобы не спровоцировать крупную ссору. Молодожёнам не советовали готовить картошку — это вело к ссорам в семье.

И завершался список запретом на визиты. Ходить в гости не рекомендовалось. Считалось, что вместе с гостем в дом могут войти неприкаянные души.

Народные приметы на 24 сентября

По погоде и природным явлениям в этот день судили о том, какой будет зима и осень.

· Тёплая погода — к мягкой зиме.

· Резко похолодало — жди морозов в середине декабря.

· Дождь идёт — дождливой будет вся осень.

· Много грибов в лесах — к холодной зиме.

· Муравейники построены высокими — зима будет затяжной.

· Чайки кружат — к ветру.

· Если на Федору летают пчёлы — зима наступит поздно.

· Первые заморозки ударили — в октябре тепло ещё придёт.

· Сильный ветер — к снежной зиме.