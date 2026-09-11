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Приметы и запреты на 13 сентября, что можно и нельзя делать в Куприянов день

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В народном календаре 13 сентября занимает особое место. Это не просто очередная дата, а настоящий рубеж, когда тёплое лето окончательно прощается с нами, уступая дорогу осени. Наши предки называли этот день Куприяновым. А ещё — Журавлинкой или Журавлиным вече. Именно в эту пору журавли сбивались в стаи на болотах. Они готовились к долгому пути в тёплые края.

Прощание с летом и журавлиная ягода

Полёт журавлей для крестьян был особым знаком. Он означал смену сезонов и скорое приближение холодов. Поэтому люди старались без нужды не ходить на болота. Они боялись спугнуть важных птиц и нарушить природный порядок. Но у этого дня была и другая, радостная сторона. В лесах поспевала клюква. В народе её величали не иначе как «журавлиной ягодой». Собирать её начинали строго с Куприянова дня.

Считалось, что именно 13 сентября клюква набирала максимальную силу. Она становилась невероятно полезной. Из неё варили морсы, делали домашние настойки, варенье и даже вино. Женщины использовали ягоду как лечебное и косметическое средство. Но главное — клюква была мощным оберегом. Её сушили, вешали у кровати, делали маленькие мешочки и носили при себе как амулет. Существовала примета: пока мешочек с клюквой при тебе, удача не отвернётся.

Что расскажут птицы, туман и муравьи

Природа в этот день была лучшим предсказателем. Люди внимательно следили за её подсказками. Туман на рассвете обещал ясный и безветренный день. Если куры сидели нахохлившись, ждали скорого ненастья. Высокий клин журавлей предупреждал о ранней и суровой зиме. А если птицы кружили низко, морозов в ближайшее время можно было не бояться. Лебеди, которые не торопились улетать на юг, говорили о затянувшемся бабьем лете. Высокие муравейники сулили снежную и холодную зиму.

Особое значение имели сны. Увидеть крупную спелую клюкву — к достатку в доме. А вот сморщенная и кислая ягода предвещала обман и разочарования.

Почему в этот день зеркало лучше не трогать

С праздником связано множество запретов. Нарушение их могло обернуться бедой. Самый строгий запрет касался зеркал. В Куприянов день нельзя было смотреться в них после заката. В старину верили, что зеркало может «запомнить» грусть, усталость или злость. А потом вернуть их человеку в многократном размере. Это могло привести к затяжной полосе неудач.

Что ещё нельзя делать 13 сентября?

Отправляться в дальнюю дорогу — в пути могут случиться разные неурядицы. Принимать подарки от незнакомцев — вместе с ними можно «принять» чужую беду. Занимать или одалживать деньги — это грозило потерей финансового благополучия. Ссориться и конфликтовать с близкими — скандалы в семье приобретут затяжной характер. Пересаживать растения — они будут плохо цвести и плодоносить. Громко смеяться и чрезмерно веселиться — затем придётся много плакать. И, конечно, не стоит справлять свадьбы. Считалось, что такой брак скоро разрушится из-за ссор или измен.

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