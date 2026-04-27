Рязанской молодёжи показали фильм о подвиге Фёдора Полетаева

Рязанским школьникам и студентам показали фильм о Фёдоре Полетаеве. Его подвиг помнят по сей день. В школе креативных индустрий студентам и подросткам рассказали о жизни Героя Советского Союза и Национального Героя Италии.

Гостям показали фильм ТКР, посвящённый советскому солдату. Школьники отметили, что лучше узнали об истории своего земляка, и отметили важность изучения истории родного края и страны. А также интересные факты из его биографии поведал внук, тоже Фёдор Полетаев.

«Нужно всегда напоминать о годах Великой Отечественной войны, об ужасах Великой Отечественной войны. О героях, которые были в то время, — это увеличивает патриотические чувства населения и подрастающего поколения», — сказал внук героя.