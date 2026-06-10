Предложение руки и сердца в Рязани теперь можно сделать в кинотеатре на большом экране

В Рязани запустили необычный романтический проект, который превращает обычный поход в кино в незабываемый момент для двоих. ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» совместно с торгово-развлекательным центром «Марко Молл» представили новую инициативу — «Предложение Сервис-ЗАГС».

Суть задумки проста: молодые люди приглашают возлюбленных на сеанс в кинотеатр «Пять звезд», а вместо привычных финальных титров на огромном экране появляется персональное послание «Выходи за меня, …!». Эмоции от такого сюрприза обещают быть незабываемыми.

Проект только стартовал, и у влюбленных есть шанс стать его самыми первыми участниками. Организаторы уверены, что заветное «ДА», прозвучавшее под аплодисменты зрителей и в атмосфере большого кинозала, станет одной из самых ярких страниц в истории будущей семьи.

Для участия в проекте необходимо связаться с «Сервис-ЗАГС».