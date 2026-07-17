В Рязанской области увеличилась площадь поврежденных лесов

Специалисты «Центра защиты леса Рязанской области» (филиал ФБУ «Рослесозащита») подготовили прогноз санитарного состояния региональных лесов. Данные основаны на результатах государственного лесопатологического мониторинга по состоянию на конец мая 2026 года.

Общая площадь поврежденных лесных насаждений в регионе составила 22 907 гектаров. Это на 1 373 гектара больше показателей конца прошлого года. Эксперты поясняют, что рост цифр связан не столько с новыми катастрофами, сколько с проведением более тщательных наземных проверок и обследований. Площадь полностью погибших насаждений также увеличилась на 409 гектаров, достигнув отметки в 6 763 гектара.

Основную долю ущерба составляют последствия пожаров прошлых лет (преимущественно 2022 года). На таких территориях повреждено почти 10 тысяч гектаров, из которых 6 610 гектаров лесов погибли окончательно. Наиболее сильно от огня пострадали угодья в Спасском и Тумском лесничествах.

Другие факторы влияния распределились следующим образом:

Погодные и климатические условия: повреждено 3 977 га, погибло 133 га.

повреждено 3 977 га, погибло 133 га. Болезни леса: поражено 7 962 га, погибло 13 га.

поражено 7 962 га, погибло 13 га. Деятельность человека (антропогенный фактор): минимальное влияние, пострадало всего 10 га.

Хорошей новостью стало отсутствие угрозы со стороны насекомых. Детальный и феромонный надзор не выявил опасных очагов вредителей, а признаков воздействия хвое- и листогрызущих насекомых в текущем сезоне не зафиксировано.

Однако во втором полугодии года специалисты прогнозируют активизацию возбудителей лесных болезней, таких как корневые и стволовые гнили, а также бактериальные и сосудистые инфекции. Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, лесопатологи рекомендуют увеличить объемы санитарно-оздоровительных мероприятий и провести обследования на площади 4 тысячи гектаров, как того требуют регламенты государственного мониторинга.