Известные рязанцы подписали контракты с мобильными огневыми группами

Мобильные огневые группы формируются в регионе по поручению губернатора Павла Малкова с целью защиты важных инфраструктурных объектов. Их задача — помощь в отражении атак БПЛА и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Служба в составе МОГ проходит только в пределах Рязанской области. Вступить в резерв можно по контракту, и при этом продолжать работать на своем месте. Выплата на службе в мобильной огневой группе составляет более 100 000 рублей ежемесячно.

К работе мобильных огневых групп отряда «Барс-Рязань» еженедельно присоединяются жители области – представители разных профессий: руководители и сотрудники органов власти, промышленных предприятий, муниципальных образований. В состав МОГ уже вошли, подписав контракт, министр физической культуры и спорта Владимир Антманис, ветеран СВО Сергей Боярский, выпускник РВВДКУ, ветеран боевых действий Игорь Чулков.

«О формировании МОГ узнал от сослуживцев, захотел внести свою лепту в защиту родного неба, не могу оставаться в стороне, тем более, что боевой опыт есть. Служба Родине – всегда почетна. Тем более, что здесь наши родные и близкие», — сказал Игорь Чулков.

Для резервистов разработана программа подготовки, предусматривающая теоретический и практический курсы. Дежурство в составе мобильных огневых групп организовано только в пределах региона и не более шести месяцев в год. На все время контракта сохраняется предыдущее место работы, либо человек трудоустраивается на предприятие, за которым будет закреплен.

Кандидатам необходимо быть годными к военной службе (категории «А», «Б» и «В») и иметь образование не ниже основного общего (9 классов).

Для получения подробной информации необходимо обратиться по номеру телефона: 8(4912)25-67-09, +7-930-875-55-74.