Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Стартовали съёмки комедийного сериала «Всё, что было в горах»

Алексей Самохин
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Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Okko приступили к съемкам нового комедийного сериала«Всё, что было в горах» (16+). Съёмки проходят в формате экспедиции в Кабардино-Балкарской Республике, в сельском поселении Эльбрус. Проект будет состоять из 16 серий по 24 минуты. Производством занимаются компании Norm Production и ComEx.

Сюжет рассказывает о четырёх друзьях детства Степане, Боре, Артуре и Тихоне (Степан Девонин, Антон Богданов, Константин Крюков, Егор Корешков), которые решают на несколько дней вырваться из круговорота семейных забот и отправляются в красивейший детский лагерь в горах, где когда-то началась их дружба. Но побег не удаётся: вслед за ними в лагерь приезжают семьи, и герои вновь оказываются в плену тех самых повседневных проблем, от которых так отчаянно надеялись отдохнуть.

Так четыре совершенно непохожие друг на друга семьи оказываются бок о бок и постепенно превращаются в одну большую безумную семейку. Каждый день становится источником новых комедийных конфликтов, а живописные горы добавляют в их жизнь неожиданные приключения, романтику и испытания.

Также в ролях: Ефим Шифрин, Анна Глаубэ, Дарья Отрошко, Ксения Теплова, Александра Велескевич, Людмила Артемьева, Оливия Минц, Стефания Аренина, Ростислав Харин, Всеволод Макаров, Екатерина Шмакова, Павел Левкин, Сергей Волков, Дмитрий Варшавский, Ефим Архипов, Демид Иванов, Александр Зиновкин, Александр Бидин, Елена Лотова, Антон Юрьев, Юлия Черепнина, Георгий Нанава, Владислав Бояринов.

Режиссёр-постановщик — Леонид Тележинский.Оператор-постановщик — Дмитрий Трифонов. Художник-постановщик — Светлана Климова.Креативные продюсеры — Алексей Ляпоров, Сергей Мохначев, Эмиль Аскеров, Сергей Нежданов.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ:«Мы активно расширяем географию производства наших проектов и стараемся работать в локациях, которые редко появляются на телевидении. Приэльбрусье стало для нас логичным выбором: это место с прекрасной визуальной фактурой и большим кинематографическим потенциалом. Нам важно, чтобы российские сериалы были конкурентоспособны не только с точки зрения истории, но и с точки зрения визуального языка. Уверен, что зритель это тоже обязательно оценит». 

Алексей Ляпоров, Сергей Мохначев, Эмиль Аскеров, Сергей Нежданов, креативные продюсеры: «Идея сериала родилась из наших детских воспоминаний. Конечно, у каждого они свои, но атмосфера детского лагеря оказался тем самым общим ностальгическим местом, которое объединяет многих. Нам захотелось отправить уже взрослых героев со всеми их заботами и проблемами обратно в этот мир, по которому до сих пор скучают многие. Истории рождались легко и во многом основаны на реальных событиях — точнее, на воспоминаниях, наблюдениях и ситуациях, знакомых каждому. При этом для нас было важно не только рассказать историю взрослым зрителям, но и показать современным детям, каким было детство без интернета и гаджетов».

Антон Богданов, актёр: «Мой герой Борис — настоящий заводила. Он самый непоседливый и предприимчивый — человек, который всегда что-то придумывает и всех за собой ведёт. При этом он единственный в компании семьянин с двумя детьми, поэтому для меня это олицетворение обычной счастливой российской семьи. Работать в такой экспедиции — одно удовольствие. Я большой фанат гор, много времени провёл на Уральском хребте, поэтому здесь, в Приэльбрусье, чувствую себя абсолютно счастливым. Кажется, зрителям будет интересно смотреть наш сериал, потому что каждый сможет узнать в героях себя. У нас сразу несколько совершенно разных семей, разные характеры, разные отношения, и каждый в нас найдёт своего близкого. А ещё это будет очень красивая история — картинка настолько невероятная, что временами кажется, будто мы снимаемся не в настоящих горах, а на фоне хромакея». 

Егор Корешков, актёр: «Мой герой Тихон — наверное, самый странный и одухотворённый из этой компании. Это человек, который в любой бытовой ситуации пытается найти какой-то высший смысл: чакры, баланс природы, порядок в голове, энергия места — всё это его территория. На фоне остальных он отличается тем, что не всё переводит в шутку или соревнование. В нём есть наивность, доброта и смешная внутренняя уверенность, что мир можно гармонизировать — даже если вокруг полный хаос. В горах всё сразу становится настоящим. Ты не можешь полностью спрятаться за актёрскую технику, потому что погода, воздух, высота и усталость начинают работать вместе с тобой. И очень быстро экспедиция сама начинает напоминать историю сериала: приезжаешь с коллегами, а через несколько дней уже возникает ощущение лагеря, семьи, общей памяти. Мне кажется, поэтому эта история такая узнаваемая. С одной стороны — комедия, приключение, друзья детства и семейные конфликты. А с другой — люди возвращаются в место, где когда-то были счастливы, и пытаются понять, что с ними стало. Думаю, в этом зрители легко узнают и себя, и своих друзей».

Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ

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