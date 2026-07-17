Транспорт и дороги

Автомобиль сбил мужчину на электровелосипеде на трассе М-5 в Рязанском районе

Алексей Самохин
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В Рязанском районе в ДТП пострадал 61-летний велосипедист. Авария произошла 16 июля около 14:10 на 203-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

По предварительным данным, 37-летняя жительница Рязани, управлявшая автомобилем «Москвич 3», столкнулась с электровелосипедом, за рулем которого находился 61-летний рязанец.

В результате происшествия велосипедист получил травмы. Мужчина обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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