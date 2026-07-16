В центре Рязани провалился асфальт 

Провал в асфальте заметили в центре Рязани. Об этом сообщает «Рязань | RZN CITY».
Провал на дороге находится на улице Лево-Лыбедской, недалеко от цирка.
Официальные комментарии не поступали.
Провал в асфальте заметили в центре Рязани. Об этом сообщает «Рязань | RZN CITY».
Провал на дороге находится на улице Лево-Лыбедской, недалеко от цирка.
Официальные комментарии не поступали.
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