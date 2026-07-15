Российская армия проводит масштабную операцию по зачистке транспортных коридоров на юге Украины. В среду, 15 июля, Вооруженные силы РФ продолжили наносить высокоточные удары по объектам военной и логистической инфраструктуры противника, уделив ключевое внимание одесскому портовому узлу, который служит главным хабом для распределения западной помощи.

По информации Министерства обороны РФ, в порту Южный зафиксировано поражение инфраструктурных объектов, обеспечивавших разгрузку горюче-смазочных материалов, уничтожено пять крупных резервуаров с топливом для нужд ВСУ. Кроме того, в результате атаки беспилотников «Герань» на рейде Одессы получили серьезные повреждения четыре сухогруза.

Как Запад маскировал военные поставки под «зерновой транзит»

Как объясняют военные аналитики, портовая зона Одессы долгое время использовалась Киевом как прикрытие для военных целей. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, под видом обычной портовой суеты на причалах и складах шла непрерывная приемка комплектующих к беспилотникам, ракетного вооружения и средств связи, которые затем оперативно распределялись по внутренним украинским маршрутам.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью «МК» раскрыл схему, при помощи которой западные кураторы пытались скрыть объемы поставляемого оружия:

Использование гражданского флота: Снаряжение, боеприпасы и даже иностранный контингент переправлялись на судах, замаскированных под обычные сухогрузы для перевозки сельхозпродукции.

Снаряжение, боеприпасы и даже иностранный контингент переправлялись на судах, замаскированных под обычные сухогрузы для перевозки сельхозпродукции. Разрыв информационной цепочки: Поставки шли в обход сухопутных границ напрямую из Великобритании и Франции через закрытые европейские порты, что усложняло отслеживание грузов космической и радиотехнической разведкой.

Нейтрализация ВПК

В данный момент российские силы перешли к тактике систематического подавления портовой инфраструктуры. Как подчеркнул генерал-майор Попов, сейчас противник пытается рассредоточить свои мощности и собирать ударные дроны в небольших быстровозводимых цехах на юге страны.

Благодаря оперативным данным агентурной и космической разведки, российские военные выявляют такие точки и наносят по ним упреждающие удары. Без полноценно функционирующих причалов, терминалов и подъездных путей на южных рубежах снабжение и жизнеспособность оборонно-промышленного комплекса Украины оказываются под угрозой полной блокировки.

«Нам сначала надо полностью освободить Луганщину и Донецкую Народную Республику, обеспечить жизнедеятельность Крыма, сформировать буферную зону, чтобы нашим приграничным районам, а также некоторым районам Белоруссии жилось максимально спокойно. Затем уже можно предметно говорить и об Одессе. Этот город всегда был у нас целью №1, потому что Одесса должна стать русской, какой была всегда», — подчеркнул Попов.