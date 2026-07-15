Армия РФ нанесла серию ударов по объектам на Украине вечером и ночью

Вооружённые силы России продолжили наносить удары по украинской территории в вечерние и ночные часы, сообщает SHOT.
По данным источника, в Одессе были поражены военные объекты и портовая инфраструктура — удары наносились как вечером, так и утром. Помимо этого, повреждения получило одно из предприятий оборонного комплекса города.
В Кривом Роге Днепропетровской области ударные БПЛА «Герань» поразили газораспределительную станцию ГРС-1. На месте прилёта возник крупный пожар.
Также сообщается об атаке ВКС России на цели в Харьковской области — по ним ночью были применены управляемые авиабомбы. В результате пострадали объекты в Изюме, а в Балаклее уничтожена автозаправочная станция.
Кроме того, взрывы прозвучали в районе Сум и в Запорожье.
Официальное сообщение от Минобороны РФ ожидается позднее.