Фото: 7info
Погода

В Рязанской области 15 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы

Алексей Самохин
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По данным Рязанского Гидрометцентра, 15 июля в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём — местами кратковременный дождь с грозой.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью по области составит +11…+16°С, днём — +22…+27°С.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления на этот день не прогнозируются.

При этом синоптики отмечают, что в большинстве районов области сохраняется вероятность возникновения происшествий муниципального уровня, связанных с повреждением линий электропередач и связи, нарушениями в работе транспорта, увеличением числа ДТП, обрушением слабо укреплённых конструкций и рекламных щитов, падением деревьев, повреждением кровли, а также авариями в коммунальных системах жизнеобеспечения.

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