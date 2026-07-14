В Рязанской области 15 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы

По данным Рязанского Гидрометцентра, 15 июля в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём — местами кратковременный дождь с грозой.
Ветер северо-западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью по области составит +11…+16°С, днём — +22…+27°С.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления на этот день не прогнозируются.
При этом синоптики отмечают, что в большинстве районов области сохраняется вероятность возникновения происшествий муниципального уровня, связанных с повреждением линий электропередач и связи, нарушениями в работе транспорта, увеличением числа ДТП, обрушением слабо укреплённых конструкций и рекламных щитов, падением деревьев, повреждением кровли, а также авариями в коммунальных системах жизнеобеспечения.