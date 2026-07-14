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Общество

Экономист допустил рост пенсии в России до 100 тысяч рублей, но с оговоркой 

Алексей Самохин
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Средний размер пенсии в России через 10–20 лет теоретически может достичь 100 тысяч рублей, однако реальная ценность этой суммы будет зависеть от ряда экономических факторов. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал экономический аналитик Денис Миролюбов.

По его словам, важен не сам номинальный размер выплат, а их покупательная способность: из-за инфляции 100 тысяч рублей через десятилетия могут иметь совершенно иную ценность, чем сегодня. Если же говорить исключительно о номинальной сумме, то при сохранении текущей динамики роста выплат такой уровень, по мнению аналитика, может быть достигнут в ближайшие десятилетия.

При этом Миролюбов уточнил, что для этого необходимы рост экономики, повышение зарплат, увеличение производительности труда и стабильные доходы бюджета — а говорить о выполнении всех этих условий сегодня, по его словам, не приходится.

Как напоминает «Абзац», средний размер пенсии в России за последние два года увеличился на 4450 рублей. По состоянию на 1 мая 2026 года он составил 25 399 рублей, тогда как в мае 2024 года этот показатель находился на уровне 20 949 рублей.

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