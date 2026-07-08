Две пары из Рязанской области зарегистрировали брак на III Всероссийском свадебном фестивале в Национальном центре «Россия»

Главное управление ЗАГС региона информирует о том, что в г. Москве в рамках III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», приуроченного к Дню семьи, любви и верности, состоялась торжественная регистрация брака около 200 пар из разных регионов РФ, две из них – из Рязанской области.

Всероссийский свадебный фестиваль проводится в соответствии с целями национального проекта «Семья». В 2026 г. он проходит 8-9 июля, посвящен Году единства народов России и впервые объединил несколько площадок: в г. Москве в Национальном центре «Россия», а также в его филиалах — в Красноярском и Приморском краях, в Ханты-Мансийском автономном округе. Участниками фестиваля наряду с российскими парами стали интернациональные и зарубежные пары из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

В День семьи, любви и верности, 8 июля на открытии Всероссийского свадебного фестиваля участников приветствовал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он зачитал приветствие Президента России В.В. Путина, в котором, в частности, говорится: «Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Уверен, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы, запомнится множеством ярких, волнующих моментов».

В рамках фестиваля состоялась церемония единовременной регистрации браков влюбленных со всей страны. Рязанскую область на ней представили две пары. Молодожены были одеты в народные костюмы, что подчеркнуло их приверженность традиционным ценностям. Брак заключили ивент-диджей Борис Бедин и ветеринарный врач Ольга Роднова, а также ИТ специалист Михаил Эккемеев и клинический психолог Анастасия Гребенникова. Они стали участниками торжественного шествия пар и церемонии передачи огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получили от пар, создавших семью на прошлых фестивалях, частицу огня из г. Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.

Фестиваль продолжит культурно-просветительская программа. Все желающие 9 июля смогут посетить просветительские лекции и мастер-классы, посвященные свадебным традициям и семейной тематике, выставки, концертные программы, экскурсии по выставкам Национального центра «Россия» – «Путешествие по России» и «Уроки географии».