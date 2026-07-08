Более 30 рязанских школьников устроились на муниципальные предприятия на время каникул

Мэр Рязани Борис Ясинский обратил внимание на достижения самих школьников. В период каникул многие подростки решили совместить отдых с возможностью проверить свои силы во взрослой ответственной работе.

На сегодняшний день в трудовых отрядах при муниципальных структурах заняты свыше 30 молодых рязанцев. Они работают в управлении по делам территорий, в управлении Рязанским троллейбусом, а также в аварийно-ремонтной службе. Одни занимаются благоустройством клумб: поливают и пропалывают цветы, обновляют краску на скамейках и урнах. Другие помогают в уборке транспорта и территории автопарка. Третьи ассистируют сотрудникам аварийной службы в повседневных задачах. Все места распределены по желанию ребят, а нагрузка подбирается индивидуально с учётом возраста и пола. Продолжительность смены — от 2,5 до 4 часов в день, график — пятидневка с понедельника по пятницу.