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Новости России

«Зуд купальщика» захватывает регионы России — SHOT

Алексей Самохин
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В России этим летом зафиксировали случаи заражения церкариозом, который также называют «зудом купальщика». По данным SHOT, заболевание зарегистрировали уже в восьми регионах страны.

Чаще всего с паразитарной инфекцией сталкиваются жители южных и центральных регионов, где много озер и прудов со стоячей водой или водоемов со слабым течением. Именно в таких местах обитают церкарии — личинки паразитов, способные проникать под кожу человека во время купания.

По информации источника, случаи церкариоза этим летом выявили в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае. Информации о заражении паразитами в Рязани или Рязанской области нет. 

Так, в Челябинской области после купания в озере Тургояк церкариозом заразились четверо детей в возрасте от 11 до 13 лет. У них появились красные пятна и сильный зуд, после чего потребовалось лечение.

Как пояснила врач-инфекционист Ольга Чернявская, личинки паразитов не способны долго жить под кожей человека, однако вызывают выраженную аллергическую реакцию. Основную опасность представляет сильный зуд: при расчесывании кожи в ранки могут попасть бактерии, что приводит к воспалению, нагноению и более длительному лечению.

По словам специалиста, наиболее уязвимы перед заболеванием люди с аллергией, дерматитами и другими хроническими заболеваниями кожи.

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