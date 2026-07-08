В Рязани объяснили отсутствие названий остановок и табло в общественном транспорте

Жительница Рязани в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова обратилась с вопросом, почему на многих остановках общественного транспорта отсутствуют их названия, а в автобусах и троллейбусах не отображаются и не объявляются остановочные пункты.

По словам рязанки, она живет рядом с остановкой «Депо № 2». Возвращаясь домой, пассажиры не видят названий остановок ни на павильонах, ни в салонах общественного транспорта. Женщина поинтересовалась, когда эту проблему планируют устранить.

В администрации Рязани сообщили, что установка новых остановочных павильонов продолжается в рамках капитального ремонта дорог. В мэрии добавили, что замечание о необходимости размещения названий остановок будет учтено.

Кроме того, в городской администрации пояснили, что в новых автобусах и троллейбусах уже работают электронные табло и система голосового оповещения. Такое оборудование постепенно появляется и в автобусах некоторых коммерческих перевозчиков.

Власти также отметили, что работа по обновлению подвижного состава и улучшению качества транспортного обслуживания жителей продолжается.