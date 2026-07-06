Фото: Минтранс Рязанской области
Транспорт и дороги

В Рязанском округе отремонтируют трассу Ласково — Деулино

Алексей Самохин
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В следующем году в Рязанском округе стартует масштабное обновление важного транспортного участка. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в порядок дорогу, соединяющую село Ласково и поселок Деулино.

Как сообщили в региональном Минтрансе, ремонт охватит участок протяженностью 11,2 километра. Эта трасса имеет стратегическое значение для жителей и гостей области: именно по ней проходят основные маршруты к природным достопримечательностям и живописным озерам, расположенным в окрестностях Деулино.

Проект предусматривает не просто «латки» на асфальте, а комплексное обновление дорожной инфраструктуры. В план работ входит полная замена асфальтобетонного покрытия: старое покрытие будет полностью демонтировано и заменено на новое, соответствующее современным стандартам прочности. Нанесение свежей дорожной разметки для повышения безопасности движения, установка новых современных остановочных павильонов, монтаж новых дорожных знаков.

Работы по реконструкции трассы запланированы на следующий год. По предварительным прогнозам, завершить все этапы дорожного строительства и сдать объект в эксплуатацию планируется осенью 2027.

Обновление этого участка позволит значительно улучшить транспортную доступность рекреационных зон и сделать поездки туристов к природным памятникам региона более комфортными и безопасными.

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