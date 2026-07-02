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Транспорт и дороги

Рязанцы предложили запретить езду на мотоциклах по ночам 

Алексей Самохин
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Пользователи соцсети предложили ввести в Рязани ограничения на использование мототранспорта в городе после 10 часов вечера. Соответствующее предложение появилось в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова ВКонтакте. 

Рязанцы предлагают ввести ограничения, которые действуют в Крыму. Они мотивируют это тем, что мотоциклисты, мало того что мешают спать, так еще и звук моторов похож на звук беспилотников, что очень важно во время режима беспилотной опасности. 

Судя по ответу администрации Рязани, вводить ограничения не планируется. В сообщении отмечается, что водителей слишком шумных мотоциклов могут оштрафовать сотрудники ГИБДД на 500 рублей. 

« Вы можете оставить официальное обращение на их сайте https://гибдд.рф/request_main или позвонить по тел. 102», — говорится в ответе мэрии.

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