Россиян предупредили о резком ухудшении погоды в выходные

В ближайшие выходные в Центральном федеральном округе ожидается резкое ухудшение погодных условий, следует из данных на сайте Гидрометцентра.

Синоптики пояснили, что с 4 по 6 июля через европейскую часть России с юго-запада на северо-восток будет перемещаться волновой циклон.

«Четвертого июля в южной половине округа, пятого июля в восточной половине, шестого июля на северо-востоке ЦФО ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах ливни, град, усиление ветра с порывами 15-18 метров в секунду, на юге — до двадцати», — заявили в Гидрометцентре.

В Москве в субботу ожидается облачная погода с дождем и грозой. Ветер может усиливаться до 15 метров в секунду. Днем температура поднимется до 21–23 градусов.

Ливни продолжатся и в ночь на 5 июля. В воскресенье днем снова возможен кратковременный дождь с грозой и сильным ветром. Температура поднимется до 19–21 градуса.

В Московской области 4 и 5 июля также пройдут сильные дожди с грозой, преимущественно в восточной части региона.