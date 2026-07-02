В Рязанском художественном музее сменился директор

В Рязанском художественном музее имени П. И. Пожалостина произошли важные кадровые изменения: новым директором музея назначена Елена Рохлина.

Одновременно на базе учреждения создаётся проектный офис по развитию музейной сферы Рязанской области — его возглавит Виктория Филиппова. Назначения представила министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова.

Она подчеркнула значимость новых структур для развития музейного дела в регионе:

«У нас добавились обязанности — создаётся музейный проектный офис на базе Художественного музея. В работе будут участвовать специалисты практически всех ведущих музеев региона: вместе они смогут консолидированно создавать новые проекты, оказывать методическую и административную поддержку, учиться эффективному взаимодействию. Планов у нас много. С удовольствием представляю нового директора художественного музея — Елена хорошо вам знакома, у неё большой опыт и хорошие рекомендации Министерства культуры Российской Федерации. Надеюсь, это пойдёт на пользу развитию нашего замечательного музея. Отдельное внимание будет уделено сохранению и реставрации уникального здания».



Виктория Филиппова, назначенная руководителем проектного офиса, поблагодарила коллектив музея за совместную работу:

«Хочу сказать большое спасибо за эти два года, за вашу любовь и уважение к музею. Мы с вами служим музею — и это самое главное».

Создание проектного офиса призвано усилить координацию между музеями региона, обеспечить системную поддержку новых инициатив и повысить эффективность реализации культурных проектов. Ожидается, что совместная работа специалистов позволит сформировать единую стратегию развития музейной сферы и расширить просветительские и выставочные программы для жителей и гостей Рязанской области.