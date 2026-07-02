Брат Высоковского раскрыл детали смерти звезды сериала «Бригада»

Тело актера Александра Высоковского, утонувшего на рыбалке на реке Оке в районе Пущино, удалось быстро найти, так его недалеко унесло от места гибели, рассказал « КП » его брат Кирилл.

Собеседник издания пояснил, что причиной трагедии стал несчастный случай, криминального следа в ней нет.

«Что там конкретно случилось, строить догадки я не хочу. Я только прилетел и направляюсь к нашим родителям, еще не знаю никаких подробностей. Но тело быстро нашли, это значит, что его унесло недалеко», — подчеркнул брат погибшего.

Семья пообещала озвучить дату и место прощания с Высоковским позже.

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Трагедия произошла 30 июня. Александр вместе с 17-летним сыном отправился на рыбалку. На берегу они разделились, чтобы найти лучшие места для ловли. Они договорились встретиться на опушке леса. Когда актер не появился в условленном месте, юноша начал его искать. Не найдя отца, он поспешил домой и вместе с матерью обратился в полицию.

Тело артиста вскоре было обнаружено. По заключению врачей, Александр погиб от механической асфиксии — он утонул.

Кино принесло Александру всероссийскую известность. Миллионы зрителей запомнили его по роли Макса Карельского в знаменитом криминальном сериале «Бригада». Также он сыграл в таких картинах, как «Бумер», «Звездочет», «Седьмое небо».