Пенсионерка погибла от зубов обезьяны в Адыгее

Дикая обезьяна напала на пенсионерку в Адыгее и перегрызла ей артерии на ногах, пострадавшая погибла, пишет Baza .

Трагедия произошла в Тахтамукайском районе, когда 84-летняя женщина пришла кормить экзотических животных.

«Одна из обезьян набросилась на нее и сильно искусала ноги — от кровопотери пенсионерка погибла на месте», — говорится в посте.

Также в результате нападения дикой обезьяны пострадал ее 39-летний внук. Он получил травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Вскоре выяснилось, что на дачном участке, где жила женщина, ее внучка содержала не менее десяти обезьян. По предварительным данным, она забрала их из зоопарка, после чего они незаконно проживали в вольерах.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.