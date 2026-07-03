ОКБ им. Н.А. Семашко в Рязани рассказала о замечательной семье врачей

В ОКБ им. Н.А. Семашко в Рязани трудится замечательная семья врачей — офтальмолог Анна Пшенникова и врач-оториноларинголог Дмитрий Пшенников. Об этом сообщает официальная страница клиники ВКонтакте.

Их история началась в 2004 году на первом курсе медицинского института. Будущие супруги учились в одной группе, вместе осваивали профессию, поддерживали друг друга и со временем поняли, что их объединяет не только любовь к медицине, но и искренние чувства. В 2010 году Анна и Дмитрий создали семью, а сегодня уже 16 лет идут по жизни рука об руку, воспитывая 12-летнего сына, который, как и папа, с большим удовольствием играет в футбол.

«Ежедневно супруги помогают пациентам, оставаясь надежной опорой не только для них, но и друг для друга. Такие семьи — пример того, как любовь, взаимное уважение и преданность своему делу помогают преодолевать любые трудности», — говорится в сообщении.