В Центральном парке Кораблино появилась зона с качелями и скамейкой

Главархитектура Рязанской области на странице ВКонтакте показала зону из Центрального парка в Кораблино с качелями и скамейкой.
«Получилось достаточно камерное и сомасштабное пространство, в первую очередь благодаря сохранению существующих деревьев и высадке новых. Зелёный цвет малых форм, как и в других частях парка, является объединяющим и помогает растворить новые объекты в пространстве, — говорится в сообщении. — На заднем плане можно увидеть начало возведения нестационарного кафе на входе в парк».
Архитекторы проекта — Оксана Сухорученко, Илья Стюхин и Максим Шишкин. Реализует его ООО «Строитель 59».