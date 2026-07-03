Имя Светланы Драган давно известно любителям астрологии и эзотерики. Её прогнозы регулярно обсуждают в интернете, а новые заявления быстро становятся поводом для споров. На этот раз астролог представила своё видение будущего России и мировой политики. По её словам, человечество уже вошло в эпоху больших перемен, а наиболее важные события развернутся до 2029 года.

Подобные прогнозы относятся к сфере астрологии и не имеют научного подтверждения. Однако интерес к ним остаётся высоким. Многие из тех, кто интересуется пророчествами, предсказаниями, Библией, судьбой мира и знамениями последних времён, внимательно следят за подобными публикациями.

Журналисты Телеканала «78» разбирались в пророчестве Светланы Драган, которое сулит нам в ближайшие годы нечто эпохальное.

Мир вступает в новую эпоху

Светлана Драган считает, что привычный мировой порядок постепенно уходит в прошлое. По её мнению, старые политические и экономические модели уже перестают работать, а новая система только начинает складываться.

Особую роль в этом процессе, как утверждает астролог, предстоит сыграть России. Она полагает, что стране придётся одновременно решать внутренние вопросы и реагировать на масштабные изменения, происходящие за её пределами.

Именно период с 2026 по 2029 год Драган называет временем, когда будут приниматься решения, способные определить дальнейшее развитие многих государств.

Июль может стать точкой отсчёта

По мнению астролога, первые заметные изменения начнутся уже летом. Она ожидает важных событий в информационной сфере, культуре и политической жизни России.

Драган предполагает, что в руководстве страны могут произойти кадровые перестановки, а также будут приняты решения по ряду ключевых направлений. Она призывает нас внимательно относиться ко второй половине июля. Именно этот период, по её версии, способен повлиять не только на Россию, но и на международную обстановку.

Астролог считает, что борьба за мировое лидерство станет ещё острее. Она также связывает будущие события с усилением противостояния в цифровом пространстве и предполагает, что кибербезопасность выйдет на первый план.

Осенью ожидается новая волна перемен

Согласно прогнозу Драган, в августе и октябре могут продолжиться кадровые изменения. Она полагает, что именно этот процесс станет началом более серьёзной перестройки политической системы.

По словам астролога, страна постепенно будет отходить от прежней модели развития. Она считает, что возврата к прошлому уже не будет, а России предстоит пройти через своеобразное обновление.

По мнению Драган, сравнивать будущее с тем, что было раньше, уже бессмысленно.

Что астролог говорит о будущем США

Большое внимание в своём прогнозе Светлана Драган уделяет Соединённым Штатам. По её мнению, страна вступила в сложный период, который затронет экономику, политику и общественную жизнь.

Она считает, что кризис будет развиваться постепенно. Внешне ситуация может казаться стабильной, однако внутри государства, как полагает астролог, уже идут процессы масштабной перестройки.

Отдельно Драган высказалась о Дональде Трампе. По её версии, конец года станет для него непростым временем, а дальнейшее развитие событий может серьёзно изменить расстановку сил внутри американской политики.

Кроме того, астролог допускает, что США могут столкнуться с крупными природными и техногенными катастрофами, которые усилят внутренние проблемы.

Почему всё чаще звучит дата 2029

Самым напряжённым периодом Драган называет отрезок с 2026 по 2029 год. Именно в это время, по её мнению, мировой баланс сил начнёт стремительно меняться.

Астролог утверждает, что позиции США будут постепенно ослабевать, тогда как влияние России, наоборот, начнёт расти. В своих рассуждениях она также вспомнила прогнозы Владимира Жириновского, который ранее говорил о возможном кризисе американской системы.

По словам Драган, наиболее сложными для Соединённых Штатов могут стать 2028 и 2029 годы. Она связывает этот период с экономическими трудностями, природными катастрофами и глубокими политическими переменами.

Какие испытания Драган предсказывает России

Несмотря на более оптимистичную оценку перспектив страны, лёгким этот период астролог не считает. По её мнению, 2027 и 2028 годы могут оказаться напряжёнными. Она допускает принятие жёстких политических решений и считает, что Россия способна стать одним из главных участников процессов, которые повлияют на дальнейшее устройство мира.

Одной из самых необычных версий прогноза стало предположение о возможном переносе центра государственного управления. Драган не исключает, что в будущем ключевые структуры власти могут оказаться в одном из сибирских городов. При этом сам регион, по её словам, сначала столкнётся с трудностями, а затем получит мощный импульс для развития.

Каким астролог видит будущее мира

В своём прогнозе Светлана Драган говорит не только о России и США. Она считает, что весной 2029 года многие государства столкнутся с экономическими проблемами, сменой политических элит и замедлением технологического развития.

При этом астролог полагает, что последствия мирового кризиса для разных стран будут отличаться. Россия почувствует влияние этих процессов в меньшей степени, чем многие другие государства.

Интерес к подобным прогнозам остаётся высоким. Одни воспринимают их как попытку заглянуть в будущее, другие относятся к ним как к одной из форм современной эзотерики. Тем не менее публикации о пророчествах, астрологии, библейских предсказаниях, духовных знамениях и судьбе мира продолжают собирать большую аудиторию и вызывают оживлённые дискуссии.