Скрин видео УМВД России по Рязанской области
Происшествия

Девушка снимала атаку БПЛА на Рязань и слила кадры в Сеть, возбуждено дело

Валерия Мединская
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Установлена 22-летняя жительница Рязани, которая опубликовала в соцсетях видео с полётами беспилотников ВСУ. Девушка выложила в Сеть кадры массированной атаки на регион 29 июля, на это обратила внимание полиция.

Нарушительницу задержали. Свою вину она признала. По факту публикаций возбуждено административное дело.

В Рязанской области действует строгий запрет на съёмку и публикацию информации о полётах БПЛА и атаках. Также нельзя выкладывать кадры работы ПВО и РЭБ и расположения военных объектов. Нарушителям грозит административная ответственность по статье 10.8 регионального закона. Максимальный штраф — 1 миллион рублей.

Инцидент также прокомментировали в региональной опергруппе:

— Ответственность за нарушение закона неотвратима! Не помогайте врагу, не снимайте фото и видео пролетов БПЛА и последствий террористических атак. Кадры воздушных атак могут быть использованы для нагнетания паники и корректировки следующих ударов БПЛА. Предупреждаем: передача сведений, угрожающих безопасности, может квалифицироваться как госизмена и повлечь наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

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