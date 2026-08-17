Девушка снимала атаку БПЛА на Рязань и слила кадры в Сеть, возбуждено дело

Установлена 22-летняя жительница Рязани, которая опубликовала в соцсетях видео с полётами беспилотников ВСУ. Девушка выложила в Сеть кадры массированной атаки на регион 29 июля, на это обратила внимание полиция.

Нарушительницу задержали. Свою вину она признала. По факту публикаций возбуждено административное дело.

В Рязанской области действует строгий запрет на съёмку и публикацию информации о полётах БПЛА и атаках. Также нельзя выкладывать кадры работы ПВО и РЭБ и расположения военных объектов. Нарушителям грозит административная ответственность по статье 10.8 регионального закона. Максимальный штраф — 1 миллион рублей.

Инцидент также прокомментировали в региональной опергруппе: