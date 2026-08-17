Рязанские врачи прооперировали пациентку с аритмией на новом оборудовании

В Рязанском кардиодиспансере в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» введено в эксплуатацию новое оборудование, которое уже помогло спасти пациентку со сложной формой аритмии. Речь идет о наркозно-дыхательном аппарате и технологии мониторинга температуры в пищеводе, которые кардинально повышают точность и безопасность операций.

Для заведующего отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца, доктора медицинских наук Владислава Поварова, эти аппараты стали логичным продолжением курса на персонализированную медицину. Хотя общий наркоз требуется не каждому пациенту, его наличие критически важно при вмешательствах на сложных участках сердца.

«В этих случаях 3-D модели сердца, которые мы строим, будут максимально точными. А значит, проведение радиочастотной или криоабляции окажется гораздо более эффективным», — пояснил врач.

Особый интерес представляет внедрение датчика для измерения температуры в пищеводе. Это ноу-хау используется при операциях на левом предсердии, когда анатомическое строение пациента несет риск перегрева и повреждения соседних органов. Такая предосторожность, по словам специалистов, позволяет действовать ювелирно.

Ярким подтверждением эффективности нового подхода стала история 60-летней женщины, поступившей в диспансер на прошлой неделе. Из-за индивидуальных особенностей ее тела пищевод располагался аномально близко к зоне вмешательства. Благодаря новому датчику хирурги смогли контролировать каждый градус температуры, а наркоз обеспечил полную неподвижность, необходимую для построения точной 3D-модели.

«Измерение температуры в пищеводе нужно, чтобы при оперативном вмешательстве не повредить его. Таких людей не много. Но тем не менее, мы стараемся использовать индивидуальный подход к нашим пациентам. Такой подход – основа персонифицированной медицины», — подчеркнул Владислав Поваров.

Криоабляция прошла успешно, и уже через несколько дней пациентка была выписана домой, вернувшись к нормальной жизни без риска внезапных сбоев сердечного ритма. Врачи отмечают, что теперь подобные сложные случаи в отделении будут проходить с еще большей гарантией безопасности.