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Происшествия

Велосипедист погиб под колесами грузовика в Александро-Невском районе Рязанской области

Олеся Чугунова
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За прошедшие пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 24 ДТП с пострадавшими, в которых два человека погибли и 32 получили травмы. Также зафиксировано 93 аварии с материальным ущербом.

Одно из смертельных происшествий случилось 14 августа. Примерно в 19:05 на 137-м километре трассы Рязань—Ряжск—Александро-Невский—Данков—Ефремов в Александро-Невском районе 38-летний житель Ухоловского округа, управляя грузовым автомобилем «Маз», совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении 24-летнего местного велосипедиста, после чего врезался в дорожный знак. От полученных травм велосипедист скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

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