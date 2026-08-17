В центре Рязани насмерть сбили курьера

16 августа, примерно в 14:30, у дома № 32 по улице Ленина в Рязани 37-летний местный житель, управляя автомобилем «Опель», совершил столкновение с курьером на электросамокате.

По предварительной информации, водитель СИМ пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево, не спешившись. Его личность в настоящее время не устанавливается. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.