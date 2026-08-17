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Экономика и бизнес

В Рязанской области в дефиците оказались повара, медики и продавцы

Валерия Мединская
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Аналитики hh.ru подвели итоги июля 2026 года на рынке труда Рязанской области. В регионе сохраняется устойчивый дефицит специалистов — особенно остро не хватает работников в медицине, розничной торговле и сфере услуг. Индекс hh, отражающий соотношение активных резюме к вакансиям, показывает, что по многим позициям предложений вдвое больше, чем желающих работать.

Самый высокий спрос — на поваров, пекарей и кондитеров. На одну вакансию приходится всего 1,1 резюме. Работодатели готовы платить медианную зарплату в 64 500 рублей. Чуть меньше дефицит продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (индекс 1,2, медианная зарплата — 56 900 рублей). Замыкают тройку фармацевты-провизоры и врачи (индекс 1,3, медианный доход — 80 000 и 82 700 рублей соответственно).

Дефицит также зафиксирован среди мерчандайзеров, администраторов магазинов, электромонтажников, маляров, автослесарей, агрономов, слесарей, токарей и фрезеровщиков. Не хватает и специалистов узкого профиля: главврачей, директоров магазинов, торговых представителей, ветеринаров, операторов станков с ЧПУ, разнорабочих, кладовщиков, сварщиков и инженеров по охране труда.

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