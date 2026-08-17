12 улиц в центре Рязани оказались обесточены

Днём 17 августа в центре Рязани 12 улиц оказались обесточены. Об отключении энергии рязанцев информирует РГРЭС.
Отключение произошло в 11:20. Причина – технологическое нарушение. Без электричества остались следующие улицы:
Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Почтовая, Право-Лыбедская, Николодворянская, Полонского, Садовая, Введенская, Фрунзе, Краснорядская.
— Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей. Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение, — говорится в сообщении.
По вопросам электроснабжения рязанцев просят обращаться по телефону 55-01-12.