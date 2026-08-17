Общество

Водителей предупредили об изменении правил стоянки на Окском шоссе

Олеся Чугунова
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25 августа на участке Окского шоссе вступают в силу новые ограничения для автомобилистов. Как сообщили в городской администрации, мера направлена на разгрузку дороги и повышение уровня безопасности пешеходов в районе лесопарковой зоны.

Под запрет на остановку и стоянку попадет отрезок трассы от пересечения с Окским проездом и вплоть до главного входа в МАУК «Лесопарк». На этом протяжении дорожные службы уже приступили к монтажу новых предписывающих конструкций: здесь появятся знаки 3.27 («Остановка запрещена») в комплекте с табличками 8.24, предупреждающими о работе эвакуатора.

Причиной ужесточения правил парковки стала реорганизация остановочного пункта «Торговый городок». Остановку общественного транспорта переносят от здания Городской станции юных натуралистов, что потребовало пересмотра текущей организации дорожного движения. Автовладельцам настоятельно рекомендуют быть внимательными и не оставлять машины в указанной зоне во избежание принудительной эвакуации и штрафных санкций.

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